Адрес: г. Новосибирск, ул. Дунаевского, д. 25к1

Сайт: https://autotop54.ru/

Телефон: +7 (383) 312-34-69

В Новосибирске открыл свои двери совершенно новый дилерский центр ТопАвто и находиться по улице Дунаевского 25 к1. На сайте автоцентра можно увидеть множество выгодных условий, например кредитная ставка всего лишь 2,9 процента годовых или рассрочка 0%.

Что говорят про ТопАвто на Дунаевского 25 к1

Все акции очень вкусные так и хочется обратиться в ТопАвто, но правда ли так все по приезду в автосалон? Не меняется ли процентная ставка по кредиту? У кого был опыт покупки автомобиля в дилерском центре, расскажите как все прошло.