Автосалон Топ Авто отзывы
Адрес: г. Новосибирск, ул. Дунаевского, д. 25к1
Сайт: https://autotop54.ru/
Телефон: +7 (383) 312-34-69
В Новосибирске открыл свои двери совершенно новый дилерский центр ТопАвто и находиться по улице Дунаевского 25 к1. На сайте автоцентра можно увидеть множество выгодных условий, например кредитная ставка всего лишь 2,9 процента годовых или рассрочка 0%.
Что говорят про ТопАвто на Дунаевского 25 к1
Все акции очень вкусные так и хочется обратиться в ТопАвто, но правда ли так все по приезду в автосалон? Не меняется ли процентная ставка по кредиту? У кого был опыт покупки автомобиля в дилерском центре, расскажите как все прошло.
14 комментариев
ЛОХОТРОН ТОП АВТО
ЛОХОТРОН! Выкуп авто – это главное, на чем наживается автосалон. Они выбирают у людей тачки подержанные, немного по ним проходятся полировкой и выставляют у себя в шоурумах, будто машинки тока-тока с заводика. Ну, немного покатались туда-сюда и в салон приехали. Выставляют на них несправедливую цену абсолютно! Люди удивляются, откуда такие запросы у такого вшивого дилера. А они просто аппетиты свои не могут усмирить, завышают стоимость машин до небес. И, что меня удивляет больше всего, находятся граждане, которых это даже устраивает. И которые считают, что такие цены – справедливые для дилера. Больные на всю башню, в общем, никогда не понимал дураков.
ГЕНА
Было у меня один раз, что я с таким дилером столкнулся. Так еле ноги унес, какая там машина…Чуть все бабки там у них не оставил, а потом посмотрел, что мне за машину предложили. Да там одно название, а не автомобиль! Я осознал, что, стоило мне на нем недельку покататься, как это ведро сразу бы развалилось. И остался бы я и без денег, и без машины. Гарантий-то они никаких не дают, на словах только обещают, что все будет хорошо. А на деле оказывается, что тобой просто тупо манипулируют. Ну, что у нас за люди пошли, а? Уже даже такую крупную покупку не совершить без головняков. Собираешь на тачку годами, а потом вот так рискуешь в один момент расстаться с накопленным и с дерьмом вместо нормального автомобиля. Так что люди советую автосалон Топ Авто обходить стороной.
Олеся
Все отзывы на их сайта лажа полная. Общалась я с людьми, которые к ним ездили за машинами. Им обязались привезти их из какого-то другого отделения своего же салона, но показали им потом совсем другие модели. Непонятная катавасия там какая-то началась. То с ценами что-то, то с наличием машин. В общем, менеджеры постоянно в своих показаниях путались, пытались одни слова другими заменить, друг с другом даже спорили! И это при сидячих тут же клиентах. Одним словом, полный хаос в салоне творился, я никогда с таким даже не сталкивалась! И хорошо, что не на собственном примере поняла, насколько у нас сервис стал отвратительным.
Нина - ТОП АВТО НЕ СОВЕТУЮ!
После моего первого посещения автосалона меня постигло разочарование и сложилось негативное впечатление обо всех автодилерах. Меня там нагло хотели развести. Да, я девушка, практически ничего не понимаю в машинах, но у меня есть глаза, и я могу отличить автомобиль от автохлама. Но менеджер, встретивший меня, наверное сделал свои выводы и решил, что мне можно спихнуть то, что у них застоялось и покрылось толстым слоем пыли, просто рассказав о всех преимуществах авто. Возможно это транспортное средство и имело определенные преимущества, но это было лет 10-12 назад, а сейчас этот ржавый кусок железа не представлял особой ценности. Мне не понравилось откровенное вранье и излишняя навязчивость сотрудников, поэтому рекомендовать не буду.
Ирина Колесникова
Я впервые обратилась к ним, даже еще не обратилась, а только оставила заявку на кредит. Мне понравились предложенные автосалоном условия автокредитования и решила попробовать. Со мной в скором времени связались и сообщили, что мне кредит одобрен тремя банками, машина в наличии, нужно приехать, выбрать наиболее подходящие условия, подписать необходимые документы и можно забирать машину. Договорились, что приеду завтра. Но меня не покидают смутные сомненья, предварительное одобрение, это ведь еще ничего не значит. И что на самом деле меня там ждет. Теперь вот не знаю, что мне делать, поверить им или отказаться от этой весьма сомнительной затеи. Посоветуйте, как поступить.
Ольга
Напишите пожалуйста,вы были в центре?Купили машину?Мы просто из другова региона,стоит ежать или нет?
ИРИНА КОЛЕСНИКОВА
Мой вам совет лучше туда не ехать, кредит одобряют предварительно..машин в автосалоне новых нет, стоят одни старые модели с пробегом. Все что говорят по телефону это вранье!
Николай
в Топ Авто написано что процентная ставка начинается от 2,9%, но это же пипец как не понятно, почему у некоторых людей ставка 17-18% почему если вам нужно избавится от машин, коих сейчас хуча туева, но они наоборот просто заставляют людей вкладывать бешенные суммы денег ради того что бы, ведро ездило, но оно даже не проезжает гарантию в частности, ломается на первых трех месяцах, потому что продают брак, либо восстановленные машины, за что их отдельно можно отпетушить, если будет такая возможность, всех работников и директоров) потому что ахринели ребята втюхивать какую то ДИЧЬ, ТопАвто, мастер по пропихиванию глины у себя в глубины анала.
алексей
Тут в автосалоне вам навязывают допов на кучу бабок( Заманивают к себе обещаниями, что куча бонусов будет дополнительно при покупке машины. На самом же деле вас заставят все это барахло дополнительно оплатить! Вы это можете проверить, попросив менеджеров просчитать, сколько вам обойдется КОНЕЧНАЯ стоимость за автомобиль. Вам там сразу накинут и страховку, и сигнализацию, и еще много чего всякого, что вы сначала должны были получить бесплатно! Вот так и наживаются на своих клиентах, ничего им не говорят сначала, просто молча в договор включают пункты, где обязывают людей платить больше оговоренного. Презираю такие места! Никому не советую работать! Лохотрон полнейший, отзывы на сайте у себя салон написал левые, там нет ни одного довольного клиента! Машины продают липовые, документы подделывают. Одним словом, худший дилер из всех! Лучше обратитесь к соседнему реселлеру, там нормальные тачки хотя бы можно купить, чтобы вам не навязывали всякий треш дополнительно оплачивать!
автосалон развод
В автосалоне мне сообщили, что у них нет варианта принимать оплату за машину НАЛИЧКОЙ. Только по безналичному расчету принимают оплату! Или биткоинами…Битки, Карл!!! Типа, такой прогрессивный салон, все дела – могут подумать другие. А я считаю, что, если у салона такие кретинские правила, то он не заслуживает права называться лучшим. А что, если я копил «живые» деньги, а не оставлял их на счету? Что, если клиент доверяет физическим бумажкам, а не цифровым, которые у него могут спокойно увести? Да, и еще момент, тут вам скажут, что автомобиль будет доступен к просмотру только через несколько дней, при этом, оплату за него просят провести здесь и сейчас. Другими словами, вы СНАЧАЛА должны провести оплату, а только ПОТОМ вам покажут сам товар. Вот такая у них дивная стратегия видения рабочего процесса, которая меня в ступор ввела. Ни в одном салоне (а осмотрел я их несколько десятков) до этого я не встречал такого бреда, как здесь. Соответственно, и рекомендовать эту шнягу я вам тоже не рискну, так как сам тут не покупал машину, а предпочел работать с другим дилером.
Ирина
У меня поднялась стоимость машины после того, как я к ним приехала. На официальном сайте увидел Ладу Гранту по весьма привлекательной стоимости, связалась с сотрудниками автоцентра, договорилась о времени визита. Все вроде бы было нормально, но когда я на следующий день прибыла в салон, то мне показали машину с другим ценником. Я спросила, почему цифры на нее отличаются от тех, которые я на сайте видела? Мне сообщили, что там суммы неактуальные стоят плюс включить обязательно нужно некоторые дополнительные комплектующие, от которых стоимость авто повышается. В общем, вместо 540 тысяч мне накрутили почти 700. Сказала, что не располагаю такими финансами, мне предложили воспользоваться кредитом. Почитала, с какими банками они сотрудничают. Не нашла там ни одной известной мне организации (Сбербанк, ВТБ? Не, не слышали). После этого я сделала выводы, что салон так себе. Не стала просто рисковать и связываться с такими ребятами, которые не сдерживают своих обещаний.
Вова
Сколько живу на этой планете, столько удивляюсь, как у нас в стране находится столько идиотов. Понаобещали им акций и подарков, так они и ломанулись нести свои денежки в этот убогий Топ Авто. Это как МММ, наше поколение еще помнит, как там кинули несколько миллионов граждан. Тут размах не такой, но схема одинаковая. Требуют внести предоплату за машину, которую даже показать не могут. Типа на сайте увидели и хватит с вас, а то, что придет со склада совершенная другая тачка, так что уже проблемы индейцев. Начальство не дозовешься, концов не найдешь. Ага, и удачи вам там в суде, у таких автосалонов всегда все подлизано в подобных инстанциях. Вот такой автосалон….
ТОПАВТО РАЗВОДИЛЫ
Я что-то не понял, а где в этом салоне нужно чему-то радоваться? Как по мне, так это самая обычная фигня, которая себя салоном называет по какому-то дикому недоразумению. А все, кто там якобы авто купил и остался доволен, я вам так скажу – прекратите людей обманывать! Мне, когда я приехал к ним, сразу показалось подозрительным, что якобы официальный представитель торгует авто от кучи разных производителей. Так не должно быть, если они себя официалами называют. По-настоящему официальные представительства не могут выставлять у себя авто, помимо партнерских, никакие другие бренды не принимаются. А тут и от БМВ, и от Митсу, и от Опеля…Короче, каждой твари по паре, как говорится. После этого я сразу понял, что мне лапти на уши надеть пытаются, когда предлагают тут купить «лучшую машину по лучшей цене». Обманщики самые натуральные, да еще и ценники гнут на машины такие, что другой официал в шоке будет.
Автосалон Однодневка
Странное дело, что на сайте стоит один адрес, а у автосалона, как потом выясняется по бумажкам, совсем другой адрес. То есть организация по какой-то причине зарегистрирована не по тому адресу, который сообщается клиентам. Совпадение? Скорее всего это сделано для того, чтобы потом жалобы не приходили в салон, а отправлялись куда-нибудь в другое место…Для меня уже подобная ситуация является ярким фактором того, что с компанией лучше не иметь никаких дел. Если у них такие расхождения в данных, то не известно, что там у них дальше еще может нарисоваться. Кто знает, что они там за машины продают, какие финансовые условия приобретения товара и какие гарантии (да и есть ли они, вообще). Одним словом, я не стал рисковать и вам не советую. У нас в городе есть достаточно дилеров, с которыми можно поработать. Если нужно, отпишитесь мне в личку, я вам посоветую парочку салонов, куда можно обратиться и не переживать, что тебя обманут. А тут как раз риски подобного имеются.