Адрес: г. Казань, Горьковское шоссе, 55
Телефон: +7 843 205 73 97
Сайт: https://motors16.ru/
В городе Казань открылся новенький дилерский центр под названием А Моторс по адресу Горьковское шоссе 55 и уже предлагает большой выбор автомобилей. Помимо всего автосалон так же предлагает низкий процент на покупку авто и акции. Если верить сайту то автомобили в автосалоне в наличии. Если кто либо обращался в автосалон напишите какое ваше впечатление о данном дилерском центре.
ЛОХОТРОН! Выкуп авто – это главное, на чем наживается автосалон. Они выбирают у людей тачки подержанные, немного по ним проходятся полировкой и выставляют у себя в шоурумах, будто машинки тока-тока с заводика. Ну, немного покатались туда-сюда и в салон приехали. Выставляют на них несправедливую цену абсолютно! Люди удивляются, откуда такие запросы у такого вшивого дилера. А они просто аппетиты свои не могут усмирить, завышают стоимость машин до небес. И, что меня удивляет больше всего, находятся граждане, которых это даже устраивает. И которые считают, что такие цены – справедливые для дилера. Больные на всю башню, в общем, никогда не понимал дураков.
Было у меня один раз, что я с таким дилером столкнулся. Так еле ноги унес, какая там машина…Чуть все бабки там у них не оставил, а потом посмотрел, что мне за машину предложили. Да там одно название, а не автомобиль! Я осознал, что, стоило мне на нем недельку покататься, как это ведро сразу бы развалилось. И остался бы я и без денег, и без машины. Гарантий-то они никаких не дают, на словах только обещают, что все будет хорошо. А на деле оказывается, что тобой просто тупо манипулируют. Ну, что у нас за люди пошли, а? Уже даже такую крупную покупку не совершить без головняков. Собираешь на тачку годами, а потом вот так рискуешь в один момент расстаться с накопленным и с дерьмом вместо нормального автомобиля.
Все отзывы на их сайта лажа полная. Общалась я с людьми, которые к ним ездили за машинами. Им обязались привезти их из какого-то другого отделения своего же салона, но показали им потом совсем другие модели. Непонятная катавасия там какая-то началась. То с ценами что-то, то с наличием машин. В общем, менеджеры постоянно в своих показаниях путались, пытались одни слова другими заменить, друг с другом даже спорили! И это при сидячих тут же клиентах. Одним словом, полный хаос в салоне творился, я никогда с таким даже не сталкивалась! И хорошо, что не на собственном примере поняла, насколько у нас сервис стал отвратительным.
Вообще пиз*ец какой конченный дилер, всю неделю долбали и голову трахали звонили на телефон чтобы приехали в автосалон к ним. Ну приехал я и чо? я нифигашечки! Машины в наличии не оказалось, начали сразу сказку рассказывать что авто на складе за городом, надо время ждать, либо оплачивайте и ждите либо берите из того что есть…но вот как у них покупать что то не понимаю. как вообще людей дурить можно, зла не хватает на этих мошенников из А Моторс. Берегите себя, свои нервы и деньги при обращении в такого рода конторы.
Я к ним больше никогда не поеду. Помимо хамского отношения менеджеров, у них еще и грязь ужасная. Я приехала к назначенному времени, никого не было на месте, все были заняты. Девушка с ресепшн предложила мне присесть подождать. Я прождала час, потом выяснилось, что забронированная для меня машина уже продана. На мои возмущения мне предложили другие варианты, но я отказалась. Когда же я встала со стула, то заметила на своей белой юбке черные масляные пятна, что ещё больше меня возмутило. Но вместо извинений на меня наорали и сказали, что я в такой грязной и приехала. Неуважение к клиентам, хамство, да ещё и грязь везде. Отвратительный автосалон.
Конченный А Моторс!!! КИДАЛЫ!!! Развели с*ки на кредит под 25 процентов!!!
Полное разводилово этот А Моторс! Недавно решил купить машину, наткнулся на данный сайт, меня вполне все устроило, цены просто великолепные, скидки хорошие, страхование выгодное. Хотел мазду 6, позвонил, заказал у оператора, предложила оформить заявку сразу, но я повременил. Сказали машина в салоне, могу приехать. Приезжаю через 3 дня, грубый менеджер сразу направил меня в кредитный отдел. Там я узнал , что процент очень высок и немного передумал. Думаю ладно, ставку на машину сделаю, но и машины в автосалоне не оказалось. Расстроенный уехал оттуда и никому не советую обращаться сюда.
Везде в каждом салоне который пиздит клиентам и обворовывает, всегда будет так что сайты у них работают как мусорка, и в А Моторс это подтверждается, я звонил неделю что бы заказать машину, но в ответ я слышал только гудки, им выгодно что бы мы бегали за ними, я хотел купить машину очень давно, копил что бы взять ее за наличку, увидел рекламу и обрадовался что есть теперь такая возможность приобрести авто, я остановился на альмере, мне сказали что есть машина, цвет мне был не важен, главное что бы она была нормальная и с всеми вкусняхами, я приехал, мне сказали что есть только полный фарш, но этот полный фарш обойдется еще в 270 тысяч рублей, хотя машина машина сама стоит чуть меньше семиста тысяч, я не понял с чего строилась цена на комплектацию и решил отказаться от выбранного автомобиля, и не покупать машину в этом автосалоне, слишком они мутные и завышают ценник, да и обслуживание на 2+ если честно не убедительно врут.
Я обратился за помощью в А Моторс, мне нужно было утилизировать копейку она вся прогнила за свои годы, ну а мне нужна была машина, решил я что 50 тысяч будет даже хорошо, первый кредит закрою, вот, но мне отказались утилизировать авто,А Моторс заявили что моя машина не является в списке утилизируемых в данный момент, и сказали что проще сжечь ее и взять страховку, такое поведение если честно меня смутило, я хотел просто получить скидку на авто, но получил плохое настроение и негативный настрой на этот А Моторс…больше такие места посещать не буду.
Не покупайте в автоцентре машину, с акцией первым ста покупателям, подарки в виде шин, и регистратора, заплатите по кредиту тысяч на 60 дороже, я сам вот так вот попался когда купил у них машину купил фав беструн, в кредит с выгодой о которой мне жужжали менеджера, но нихрена оно не так меня обманули и развели вокруг пальца, я сначала пол месяца ждал свои зимнии шины, не мог выехать потому что была зима, а когда они приехали то зима уже кончилась, я был откровенно в шоке, как можно за мои же деньги такое вытворять, честно было очень обидно, но вроде машина бегает, и кредит не сильно много забирает хоть и выдали под индивидуальный процент в 17%. Если нужен геморрой с машиной и шинами то вам в А Моторс.
В автосалоне происходит магия с акциями которые они запускают, А Моторс просто стал отговариваться от своих же акций, я приехал за 5 минут до 15-00, называется счастливые часы, но это нихера не счастливые, мне вынесли весь мозг пока я хоть как то смог доказать что я приехал вовремя, сказали ладно, мы скинем вам ту скидку за акцию в 15-00, счастливый час сука, я устал приходить и разговаривать с дурачками менеджерами, которые разводят руками и говорят что так и должно быть, это норма, норма тупить, не знать акции, и банально рассказать про машину, ДИБИЛы. Одни мудаки работают там, честно.
Про А Моторс узнал от знакомого и причём хорошего знакомого. Автосалон скажу сразу для лохов, приезжаешь в автосалон и тебе начинают по ушам ездить. На сайте стоит одна цена, когда звонишь в автосалон они тоже говорят дешевую цену а по приезду стоимость меняется и причем хорошо так меняется. Вот и я было чуть не попался на их уловки, я таких за три версты чую. Кстати, автомобилей у них в наличии нет, а если и есть то это старые автомобили, корыта одним словом. В общем сами думайте ехать в эту забегаловку или нет. Автосалон лохотрон и это факт!
Согласен полностью с предыдущими отзывами, этот автосалон – типичный лохотрон. Нормальному человеку тут явно делать нечего, дилерский центр (если их можно так назвать) не может предоставить ничего, что вас бы могло заинтересовать, как покупателя. И вы не слушайте, что у них там «большой выбор лучших автомобилей» или «лучшие цены по рынку», все это чухня. Как и объявления о том, что в салоне постоянно проводятся акции и выдаются бонусы покупателям, разные программы лояльности и прочая фигня. Я в своей жизни понял одну очень важную вещь – когда ты обращаешься к частнику, то, чем слаще песенки тебе поют, тем меньше шансов, что все это в них окажется правдой. Обычно, чем скромнее фирма, тем лучше сервис. И наоборот, ну, вы поняли, в общем. Так что, когда лишний раз задумаетесь о какой-то крупной покупке, как автомобиль, то лучше подыскивайте дилера менее харизматичного. С неброским сайтом и офисом где-нибудь поближе к центру. А то, обычно, если сайт дорогой, то сам салон располагается где-нибудь в заднице городской, в жилом районе.