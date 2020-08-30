Адрес: г. Казань, Горьковское шоссе, 55

Телефон: +7 843 205 73 97

Сайт: https://motors16.ru/

В городе Казань открылся новенький дилерский центр под названием А Моторс по адресу Горьковское шоссе 55 и уже предлагает большой выбор автомобилей. Помимо всего автосалон так же предлагает низкий процент на покупку авто и акции. Если верить сайту то автомобили в автосалоне в наличии. Если кто либо обращался в автосалон напишите какое ваше впечатление о данном дилерском центре.